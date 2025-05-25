Staffel 4Folge 43vom 25.05.2025
Folge 43: Der einzige Zeuge
45 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Der 14-jährige Julius Werner ist Hobbydetektiv aus Leidenschaft. Als der Schüler in der Nachbarschaft ein Telefonat belauscht stockt ihm der Atem: Er wird Zeuge eines Mordauftrages! Keiner will ihm so recht glauben. Dennoch versucht Rechtsanwältin Isabella Schulien so gut es geht dem Jungen zu helfen. Beide ahnen nicht, in welcher Gefahr sie sich wirklich befinden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH