Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 50vom 06.04.2025
Folge 50: Höllische Nachbarn

43 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

"Mein Nachbar hat seine Frau mit der Axt zerstückelt!" - das behauptet Kurt Römer. Alexander Stephens macht sich auf die Suche nach der Totgeglaubten. Und findet sie! Zunächst wirkt alles wie ein makabrer Scherz, bis die Nachbarin tatsächlich tot aufgefunden wird. Alexander Stephens steht vor einem Rätsel und erkennt schnell: Hier geht es um weit mehr als einen Streit zwischen Nachbarn.

SAT.1 GOLD

