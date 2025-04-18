Staffel 4Folge 51vom 18.04.2025
Du bist nicht alleinJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 51: Du bist nicht allein
45 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Seit längerer Zeit bombardiert ein anonymer Verehrer die 22-jährige Lena Thiele mit Nachrichten und Liebesbeweisen. Ihr Herz bleibt fast stehen als der Stalker in ihre Wohnung eindringt und einen Liebes-Schrein von ihr errichtet. Nur knapp kann sie seinem Angriff entkommen. Während Stephan Lucas nach dem gefährlichen Verehrer sucht, stößt er auf Widersprüche in Lenas Geschichte. Was verheimlicht sie dem smarten Rechtsanwalt?
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH