Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 53vom 30.03.2025
Schlimme Finger

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 53: Schlimme Finger

44 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Für Anja Sukold, die Filialleiterin eines Einkaufszentrums, beginnt der Arbeitstag mit einem Schock: Der Safe mit 600.000 Euro ist leer! Nur drei Personen hatten mittels Fingerabdruck Zugriff auf das Geld. Eine davon, Torsten Hübner, ist spurlos verschwunden und gerät somit in den Fokus der Ermittlungen. Seine Ehefrau Marion wendet sich an Rechtsanwalt Stephan Lucas. Kurz darauf stellt ein grausamer Fund die Ermittlungen auf den Kopf: Torsten Hübners abgetrennter Finger!

