Staffel 4Folge 55vom 13.04.2025
Folge 55: Schluss mit Hartz IV
44 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Eine junge Frau wird brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Der maskierte Täter flüchtet mit einem Motorrad. Dessen Halter ist Robert Treschel, aber der will mit dem Überfall nichts zu tun haben. Isabella Schulien kämpft für ihren Mandanten, doch das ist schwieriger, als gedacht. Denn der Hartz IV-Empfänger hat ein schlüpfriges Geheimnis und einen Koffer voller Überraschungen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH