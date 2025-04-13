Staffel 4Folge 56vom 13.04.2025
Folge 56: Die letzte Reise
44 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Christian Vorländer wird von einem Paar verzweifelt um Hilfe gerufen. Als der Anwalt bei ihnen eintrifft, wundert er sich über das Verhalten der Eheleute, denn sie verstricken sich immer wieder in Widersprüche. Kurz darauf ist auch noch das Familienauto samt Oma Roswitha wie vom Erdboden verschluckt. Der smarte Rechtsanwalt weiß, dass seine Mandanten ihm etwas verschweigen. Er geht der mysteriösen Sache nach und wird bald Teil einer unglaublichen Geschichte.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH