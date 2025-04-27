Staffel 4Folge 60vom 27.04.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 60: Hilferufe aus dem Kofferraum
44 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Rolf Mackert will nach einer ausschweifenden Betriebsparty am nächsten Morgen den Firmenwagen zurückbringen. Aber Hilferufe aus dem Kofferraum lassen ihn aufschrecken. Als er ihn öffnet, springt ihm eine halbnackte Frau entgegen. Die beschuldigt den 36-jährigen sie am Abend zuvor betäubt, vergewaltigt und eingesperrt zu haben. In seiner Verzweiflung kontaktiert Rolf Rechtsanwalt Alexander Stephens.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1