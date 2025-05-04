Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schluss mit lustig

Schluss mit lustigJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 63: Schluss mit lustig

44 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

Das muss ein schlechter Scherz sein: Dem Zirkuschef und Clown Maurizio Molini wird eine Serie skrupellos-skurriler Raubzüge vorgeworfen. Da sein Zirkus kurz vor dem Ruin steht und sogar ein Teil der Beute bei ihm gefunden wird, ist für die Polizei der Fall klar. Rechtsanwältin Benita Brückner taucht ein ins Künstlermilieu und sorgt dafür, dass dem wahren Täter das Lachen vergeht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen