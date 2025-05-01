Staffel 4Folge 65vom 01.05.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 65: Rechtsstaat
44 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Wolf Meineke ist geschockt! Sein Steuerberater hat ihn mit laschen Investmentempfehlungen um viel Geld gebracht und kommt ganz locker mit einer Bewährungsstrafe davon. Trotz Anraten seiner Anwältin Isabella Schulien kann und will der geprellte Schreinermeister dieses Urteil nicht hinnehmen. Nach einem Mordanschlag auf den Steuerberater geht es plötzlich um wesentlich mehr als Geld und einen Familienbetrieb.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH