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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7vom 12.10.2020
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Flucht auf den Straßenstrich

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 7: Flucht auf den Straßenstrich

44 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12

Die 17-jährige Madeleine ist von einer Minute auf die andere weg. Ihr sechs Monate altes Baby lässt sie einfach zurück. Die Mutter der Teenagerin wendet sich verzweifelt an Stephan Lucas. Der Anwalt macht sich sofort auf die Suche nach dem Mädchen und taucht dabei tiefer ins Rotlichtmilieu ein, als ihm lieb ist.

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