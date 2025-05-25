Staffel 4Folge 71vom 25.05.2025
Folge 71: Frau Schulzes Drogenhöhle
44 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Bei der 82-jährigen Erika Schulz entdeckt die Polizei Unmengen an Cannabispflanzen. Die Rentnerin behauptet, das berauschende Grünzeug gehöre ihrem Sohn. Alexander Stephens muss herausfinden, ob die alte Dame von einem skrupellosen Dealer ausgenutzt wird oder ob sie ihre Haushaltskasse illegal aufbessert.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1