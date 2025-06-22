Staffel 4Folge 76vom 22.06.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 76: Wahnsinnige Liebe
44 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12
Jana Lorenz fällt aus allen Wolken! Von einem Tag auf den anderen entlässt ihr Chef Tobias Winkler sie. Dabei hatte die alleinerziehende Mutter nicht nur ein gutes Arbeitsverhältnis, sondern auch eine intime Beziehung mit ihrem Vorgesetzten. Doch Tobias will davon plötzlich nichts mehr wissen. Vielmehr beschuldigt er Jana, sie würde ihn seit Monaten stalken! Es steht Aussage gegen Aussage. In ihrer Verzweiflung bittet die 33-Jährige Rechtsanwältin Isabella Schulien um Hilfe.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH