Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 77vom 22.06.2025
Joyn Plus
Zu hoch gepokert

Zu hoch gepokertJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 77: Zu hoch gepokert

45 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12

Die 25-jährige Marie erlebt den Albtraum einer jeden jungen Mutter - ihr Baby ist plötzlich weg. Dabei sollte Daniel, der Vater der kleinen Selina, nur ein paar Stunden auf sie aufpassen. Für Maries Schwester Kim steht schnell fest, dass Daniels Spielsucht etwas mit dem Verschwinden des Säuglings zu tun hat. Hat er wirklich seine eigene Tochter verkauft? Richter Alexander Hold setzt alle Hebel in Bewegung, um das Baby rechtzeitig zu finden.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen