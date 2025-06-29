Staffel 4Folge 78vom 29.06.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 78: Die unmoralische Kündigung
44 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Die Kindergärtnerin Marlene Richter ist fassungslos: Ihr wird fristlos gekündigt, weil sie angeblich ordinäre Sex-Anzeigen im Internet veröffentlicht. Tatsächlich hat ein Unbekannter ein privates Sexvideo von der 32-Jährigen hochgeladen und bietet in ihrem Namen Sex gegen Geld an. Die Kindergärtnerin weiß nicht mehr weiter. Verzweifelt sucht sie Hilfe bei Rechtsanwalt Christian Vorländer.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH