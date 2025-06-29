Staffel 4Folge 79vom 29.06.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 79: Schwesterherz
44 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Gerade musste die alleinerziehenden Mutter Anna Schwenke noch den plötzlichen Tod ihres geliebten Ziehvaters Joachim Paulig verarbeiten, da steht auch schon ein neues Problem vor der Tür. Plötzlich taucht eine angeblich leibliche Tochter von Joachim auf und nistet sich samt Liebhaber in der väterlichen Villa ein. Aber da wollte auch Anna mit ihrem Sohn wohnen. Die ungebetenen Mitbewohner verbreiten im Haus das pure Chaos und machen Annas Leben zur Hölle.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH