Staffel 4Folge 8vom 21.10.2020
Die Horror NannyJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 8: Die Horror Nanny
45 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Jessica Mertens wird von ihrer Nanny Marianne Siegbert terrorisiert. Statt sich um die Kinder zu kümmern, klopft die ältere Dame Löcher in die Wände und gräbt den Garten um. Jessica Mertens ist mit ihren Nerven am Ende - sie will das Schreckgespenst loswerden. Doch dann ist Marianne Siegbert plötzlich verschwunden, ihr Zimmer blutverschmiert. Christian Vorländer muss jetzt alle Register ziehen, um herauszufinden, was hinter dem Verschwinden steckt.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1