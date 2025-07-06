Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Als die 14-jährige Helena erfährt, dass sie ein Adoptivkind ist, bricht ihre Welt zusammen. Doch ein heimlicher Vaterschaftstest bringt noch mehr Verwirrung, denn ihr angeblicher Adoptiv-Vater Johannes ist doch ihr leiblicher Vater! Ehefrau Elisabeth begreift, dass ihr Mann sie betrogen haben muss. Als sie sich scheiden lassen will, schaltet Johannes Stephan Lucas ein, dessen erste Spur zu einer Samenbank führt.

