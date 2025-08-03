Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diebische Elster

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 88: Diebische Elster

44 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Nena Pankutz wurde als Baby ausgesetzt und hat ihre Mutter nie kennengelernt. Als die flippige Elisabeth auftaucht und sich als ihre Mutter vorstellt, kann die 39-Jährige ihr Glück kaum fassen. Aber die gute Stimmung hält nicht lange. Skrupellose Lügen, eiskalte Erpressung und ein delikates Geheimnis machen es Stephan Lucas schwer herauszufinden, ob die seltsame Fremde die Wahrheit sagt oder eine hinterhältige Betrügerin ist.

