Staffel 4Folge 88vom 03.08.2025
Diebische ElsterJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 88: Diebische Elster
44 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Nena Pankutz wurde als Baby ausgesetzt und hat ihre Mutter nie kennengelernt. Als die flippige Elisabeth auftaucht und sich als ihre Mutter vorstellt, kann die 39-Jährige ihr Glück kaum fassen. Aber die gute Stimmung hält nicht lange. Skrupellose Lügen, eiskalte Erpressung und ein delikates Geheimnis machen es Stephan Lucas schwer herauszufinden, ob die seltsame Fremde die Wahrheit sagt oder eine hinterhältige Betrügerin ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH