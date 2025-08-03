Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sinas Papa

Sinas PapaJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 89: Sinas Papa

45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Jasmin Schmidts Traum von einer glücklichen Familie zerbricht, als ihr Freund und Vater ihrer Tochter Sina wieder das Trinken anfängt. Als sie dann auch noch erfährt, dass er sie mit einer anderen Frau betrügt, zieht sie den Schlussstrich. Rechtsanwalt Christian Vorländer soll ihr beim Kampf um das Sorgerecht helfen, doch dann der Schock für alle: die sechsjährige Sina ist plötzlich verschwunden!

