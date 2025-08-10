Staffel 4Folge 91vom 10.08.2025
Vergebliche LügenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 91: Vergebliche Lügen
45 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
Der 35-jährige Khalid Yalin führt seine Verlobte zu einem romantischen Dinner aus. Vor dem Restaurant geht plötzlich eine junge Frau wie eine Furie auf Khalid los. Die 18-Jährige unterstellt ihm, der Vater ihres vier Monate alten Sohnes zu sein! Khalid streitet eine Affäre mit der damals Minderjährigen vehement ab. Aber das Mädchen lässt nicht locker. In seiner Verzweiflung wendet sich Khalid an Stephan Lucas. Der Anwalt sieht nur eine Lösung: ein Vaterschaftstest.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH