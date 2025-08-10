Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vergebliche Lügen

Vergebliche LügenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 91: Vergebliche Lügen

45 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12

Der 35-jährige Khalid Yalin führt seine Verlobte zu einem romantischen Dinner aus. Vor dem Restaurant geht plötzlich eine junge Frau wie eine Furie auf Khalid los. Die 18-Jährige unterstellt ihm, der Vater ihres vier Monate alten Sohnes zu sein! Khalid streitet eine Affäre mit der damals Minderjährigen vehement ab. Aber das Mädchen lässt nicht locker. In seiner Verzweiflung wendet sich Khalid an Stephan Lucas. Der Anwalt sieht nur eine Lösung: ein Vaterschaftstest.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen