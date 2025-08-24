Staffel 4Folge 95vom 24.08.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 95: Paulas Geheimnis
45 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Kaum aus dem Knast entlassen, wird Paula Schiller wieder verhaftet! In ihrem neuen Betrieb soll die 21-Jährige viel Geld gestohlen haben. Paula beteuert ihre Unschuld. Doch selbst ihr eigener Vater hält die junge Frau für eine Diebin. Nur Alexander Hold, der Paula damals in den Knast gebracht hat, glaubt jetzt an ihre Unschuld. Liegt er wirklich richtig?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1