Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 97: Heiße Schlitten

45 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Auf frischer Tat ertappt! Susanne Reuter wird von der Polizei in der Kfz-Werkstatt ihres Ausbildungsbetriebs festgenommen. Vier Oldtimermotoren im Wert von 16.000 Euro sind spurlos verschwunden. Für die Polizei ist schnell klar: die auszubildende Mechatronikerin muss hinter dem Diebstahl stecken. Susannes Freiheit und ihr Traumjob stehen auf dem Spiel. In ihrer Verzweiflung schaltet sie Rechtsanwalt Alexander Stephens ein.

