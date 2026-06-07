Staffel 5Folge 15vom 07.06.2026
Kohle aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 15: Kohle aus dem Jenseits
44 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Bei Geld hört die Freundschaft auf! Richter Alexander Hold versucht, den Streit der Nachbarsfamilien Neumann und Strömer zu schlichten. Die zehnjährige Alina Neumann leidet darunter am meisten. Sie hat eine sehr enge Beziehung zu Sonja Strömers Oma Hilde aufgebaut, doch die scheint wie vom Erdboden verschluckt. Da die Familien nur auf das Geld fixiert sind, nimmt Alina die Suche selbst in die Hand und bittet Hold um Hilfe.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1