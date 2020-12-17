Staffel 5Folge 8vom 17.12.2020
Mutter sein dagegen sehrJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 8: Mutter sein dagegen sehr
45 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Die 16-jährige Bobby wird beschuldigt, ihren kleinen Sohn Noah zu vernachlässigen. Gemeinsam versuchen sie und ihr Freund Mario Job, Ausbildung und Noah's Erziehung unter einen Hut zu bekommen. Hin- und hergerissen zwischen Familienleben und Abenteuern mit ihrer alten Mädels-Gang trifft Bobby Entscheidungen, durch die sie alles verlieren könnte. Kann Alexander Hold der jungen Mutter helfen?
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1