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Zwei Männer und ein Plan

Zwei Männer und ein PlanJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 3: Zwei Männer und ein Plan

44 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12

Ein bewaffneter Räuber überfällt eine Parfümerie und erbeutet 12.000 Euro. Schnell fällt der Verdacht auf auf den vorbestraften Udo Paulin. Dieser zieht Isabella Schulien ins Vertrauen. Der Überfall sei nur vorgetäuscht und zusammen mit dem Angestellten der Parfümerie geplant gewesen! Als der angebliche Komplize alles abstreitet, muss die smarte Anwältin alle Register ziehen, um herauszufinden, was an dem Überfall echt und was fake war.

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