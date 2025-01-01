In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 10: La Frite
43 Min.Ab 12
Heute reist Sternekoch Gordon Ramsay nach Sherman Oaks, Kalifornien. Dort hilft er dem Personal des "La Frite", den Laden wieder in Gang zu bringen und neue Kunden anzulocken.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
