In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 8: Café Tavolini
42 Min.Ab 12
Heute nimmt Gordon Ramsay das Café Tavolini in Bridgeport, Connecticut, unter die Lupe. Wird er dank seiner Erfahrung und seines Know-Hows das Lokal vor dem Untergang bewahren können?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
