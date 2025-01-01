In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 4: Grasshopper Also
Gordon Ramsay besucht heute das Restaurant "Grasshopper Also" in Carlstadt; New Jersey. Die Besitzer kämpfen um das Überleben des Lokals, doch bislang ohne Erfolg. Kann die Erfahrung und strenge Hand des Experten hier noch helfen?
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
