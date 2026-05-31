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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 1Folge 1vom 31.05.2026
Hula-Mädchen und Strumpfbänder

Hula-Mädchen und StrumpfbänderJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 1: Hula-Mädchen und Strumpfbänder

19 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

In dieser Serie kehren unzufriedene Klienten zurück, um sich neue Tattoos stechen zu lassen. Ohne es zu wissen, wartet ihr damaliger Tätowierer auf eine Chance zur Wiedergutmachung. Diesmal sind Tim Lees und ES mit feindseligen Kunden konfrontiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

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