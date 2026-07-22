Staffel 1Folge 2vom 22.07.2026
Mystical und DonJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 2: Mystical und Don
20 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Mystical Mike und Don sind zurück, um sich zu rehabilitieren. Doch als sie gemeinsam mit einem Fanliebling im selben Team antreten müssen, geraten ihre Egos heftig aneinander. Dadurch gerät das gesamte Vorhaben in Gefahr.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3-4: MTV Germany & © Season 1: MTV