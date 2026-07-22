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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 1Folge 2vom 22.07.2026
Mystical und Don

Mystical und DonJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 2: Mystical und Don

20 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Mystical Mike und Don sind zurück, um sich zu rehabilitieren. Doch als sie gemeinsam mit einem Fanliebling im selben Team antreten müssen, geraten ihre Egos heftig aneinander. Dadurch gerät das gesamte Vorhaben in Gefahr.

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