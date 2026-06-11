Staffel 10Folge 13vom 11.06.2026
NachäfferJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 13: Nachäffer
40 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Die Artists müssen im Vergleich mit ihren Coaches zeigen, dass sie mithalten können. Tätowiert wird ein Entwurf des Coaches. In einem Freihand-Face-Off scheidet ein Artist aus. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany