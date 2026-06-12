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Ink Master

MTV liveStaffel 10Folge 14vom 12.06.2026
Strich für Strich

Strich für StrichJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 14: Strich für Strich

40 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Bei der Flash Challenge geht es um Kontrast und die Teams müssen sich mit Holzplatten und Farbe rumschlagen. Währen ein Artist den Wettbewerb verlassen muss, geht der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" weiter.

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