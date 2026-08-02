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Ink Master

MTV liveStaffel 10Folge 15vom 02.08.2026
Kampf ums Finale

Kampf ums FinaleJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 15: Kampf ums Finale

40 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Vier Artists sind noch im Rennen. In einer gnadenlosen Challenge kämpfen sie um die drei begehrten Finalplätze. Gleichzeitig ringen die Coaches um einen entscheidenden Vorteil für das Finale.

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