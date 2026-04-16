Staffel 10Folge 16vom 16.04.2026
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Ink Master
Folge 16: Finale
41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Die drei besten Artists enthüllen ihre 24-Stunden-Battle-Royale-Brusttattoos. Der Kampf verlagert sich von der Brust auf die Bühne - und die eliminierten Artists haben ein Wörtchen mitzureden. Ein Artist und ein Coach gewinnen jeweils 100.000 Dollar.
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Ink Master
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 10-12, Season 14-16: MTV