Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTVStaffel 10Folge 16vom 16.04.2026
Finale

FinaleJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 16: Finale

41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Die drei besten Artists enthüllen ihre 24-Stunden-Battle-Royale-Brusttattoos. Der Kampf verlagert sich von der Brust auf die Bühne - und die eliminierten Artists haben ein Wörtchen mitzureden. Ein Artist und ein Coach gewinnen jeweils 100.000 Dollar.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV

Ink Master

Alle 1 Staffeln und Folgen