Inseln der Zukunft
Folge 1: El Hierro - Visionäre am Ende der Welt
El Hierro, die kleinste und westlichste der Kanarischen Inseln ist auch eine der kargsten. Aber sie ist die erste Insel der Welt, die ihren Strom komplett mit Windkraft erzeugt. Ganz gleich, ob der Wind gerade weht oder nicht.
Genre:Dokumentation, Natur, Wissenschaft
Produktion:DE, 2015
