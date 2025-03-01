Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1
Folge 1: El Hierro - Visionäre am Ende der Welt

52 Min.

El Hierro, die kleinste und westlichste der Kanarischen Inseln ist auch eine der kargsten. Aber sie ist die erste Insel der Welt, die ihren Strom komplett mit Windkraft erzeugt. Ganz gleich, ob der Wind gerade weht oder nicht.

