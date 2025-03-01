Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inseln der Zukunft

Orkney - Die blaue Revolution

One Terra
Staffel 1
Folge 2
Orkney - Die blaue Revolution

Inseln der Zukunft

Folge 2: Orkney - Die blaue Revolution

52 Min.Ab 6

Orkney, eine karge Naturschönheit aus 70 Inseln. Riesige Wellen und reißende Gezeiten nagen an der felsigen Küste. Könnte man diese Kräfte nutzen, dann hätte man eine neue und klimafreundliche Stromquelle für alle Küstenländer der Welt.

One Terra
