Inseln der Zukunft
Folge 2: Orkney - Die blaue Revolution
52 Min.Ab 6
Orkney, eine karge Naturschönheit aus 70 Inseln. Riesige Wellen und reißende Gezeiten nagen an der felsigen Küste. Könnte man diese Kräfte nutzen, dann hätte man eine neue und klimafreundliche Stromquelle für alle Küstenländer der Welt.
Inseln der Zukunft
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:de, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ARTE