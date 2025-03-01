Samsø - Die Gemeinschaft des StromsJetzt kostenlos streamen
Inseln der Zukunft
Folge 4: Samsø - Die Gemeinschaft des Stroms
53 Min.Ab 6
Der Film entführt den Zuschauerauf die Insel Samsø, die inzwischen Wissenschaftler und Politiker aus der ganzen Welt anlockt. Eine eingeschworene Gemeinschaft, die zeigt, dass jeder Bürger von der Energiewende profitieren kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inseln der Zukunft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:de, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ARTE