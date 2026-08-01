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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Al-Qaida (2)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 22vom 27.08.2026
Al-Qaida (2)

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 22: Al-Qaida (2)

23 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Als das FBI 1998 eine Bombenfabrik entdeckt, die in Verbindung mit den Terrorangriffen auf die US-Botschaften in Afrika steht, erfahren die Ermittler zum ersten Mal von einer damals noch kaum bekannten Terrorgruppe - der al-Qaida.

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