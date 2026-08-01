Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 22: Al-Qaida (2)
23 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Als das FBI 1998 eine Bombenfabrik entdeckt, die in Verbindung mit den Terrorangriffen auf die US-Botschaften in Afrika steht, erfahren die Ermittler zum ersten Mal von einer damals noch kaum bekannten Terrorgruppe - der al-Qaida.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen