Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 26: Mord in der Bronx
22 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
1990 tauchen in Brooklyn Müllsäcke voller Leichenteile auf. Die Überreste lassen sich einer vermissten Frau aus der Gegend zuordnen. Der damals Verdächtige entflieht den Behörden nach Europa. 16 Jahre später tauchen erneut mit Leichenteilen gefüllte Müllsäcke auf - diesmal in Albanien. Die beiden Fälle scheinen miteinander verbunden zu sein.
