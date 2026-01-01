Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 27: Vom Kartell gekidnappt
22 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Ein Mann wird in South Carolina von Mitgliedern eines mexikanischen Kartells entführt. Sie verlangen eine hohe Geldsumme für seine Freigabe. Das FBI setzt alles in Bewegung, um das Opfer sicher aus den Fängen der Verbrecher zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen