Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 27vom 25.01.2026
Vom Kartell gekidnappt

22 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Ein Mann wird in South Carolina von Mitgliedern eines mexikanischen Kartells entführt. Sie verlangen eine hohe Geldsumme für seine Freigabe. Das FBI setzt alles in Bewegung, um das Opfer sicher aus den Fängen der Verbrecher zu befreien.

Kabel Eins Doku
