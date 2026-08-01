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Inside Harrison Ford

Zum Davonlaufen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 20.08.2026
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Inside Harrison Ford

Folge 5: Zum Davonlaufen

43 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Im Jahr 1993 arbeitet Harrison Ford an seinem nächsten Film "Auf der Flucht". Der Actionthriller basiert auf der gleichnamigen Fernsehserie aus den 60er Jahren und soll an deren Erfolg anknüpfen. Doch hinter den Kulissen des Projekts gibt es zahlreiche Probleme, die das gesamte Team vor große Herausforderungen stellen.

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