Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Harrison Ford

Guten Flug

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 20.08.2026
Guten Flug

Guten FlugJetzt kostenlos streamen

Inside Harrison Ford

Folge 6: Guten Flug

42 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Für "Air Force One" schlüpft Harrison Ford in die Rolle des US-Präsidenten, der selbst zum Actionhelden werden muss, als sein Flugzeug von Terroristen angegriffen wird. Was als verrückter Einfall eines jungen Drehbuchautors beginnt, wächst sich zu einer der aufwendigsten Produktionen der Dekade aus. Doch bevor der Film überhaupt abheben kann, müssen Budgetkrisen, ein echtes Flugzeug und vier legendäre Worte auf die Probe gestellt werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Harrison Ford
ProSieben MAXX
Inside Harrison Ford

Inside Harrison Ford

Alle 1 Staffeln und Folgen