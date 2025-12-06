Zum Inhalt springenBarrierefrei
Interior'n Style - Design mein Heim

Gute Freundin, schwierige Kundin

Staffel 1Folge 3vom 06.12.2025
Folge 3: Gute Freundin, schwierige Kundin

43 Min.Ab 6

Ali Budd wird von Freunden beauftragt, ihr Haus zu renovieren. Zunächst lassen die Kunden Ali kreativen Spielraum, allerdings sind sie nicht von allen Ideen begeistert. Doch die Innendesignerin ist davon überzeugt, dass das Ergebnis ihren Freunden gefallen wird. Kurz vor dem Umbau muss Ali spontan nach New York reisen und überlässt das Projekt ihrem Team. Können alle Vorstellungen der Chefin umgesetzt werden?

sixx
