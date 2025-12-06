Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 4vom 06.12.2025
43 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Ali Budd widmet sich einer Renovierung, mit der sie bereits vor zehn Jahren beschäftigt war. Der Kunde möchte sein Haus jetzt erweitern und modernisieren. Ali und ihr Team machen sich an die Arbeit und entwerfen unter anderem eine helle, luxuriöse Küche mit einer pinken Marmorabdeckung. Zudem genießt die Designerin die Zeit mit ihrem Mann Martin, da auch er an den Umbauarbeiten beteiligt ist.

