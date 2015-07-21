Internet der Lügen
Folge vom 21.07.2015: Tödliche Onlinesucht
44 Min.
Dr. Jim Aune unterrichtet an einer Universität in Texas, liebt seine Arbeit und seine Familie. Doch als der bodenständige Professor an Prostatakrebs erkrankt, flüchtet er sich in eine virtuelle Parallelwelt: In einem Chatroom für Transsexuelle lernt er die 16-jährige Karen kennen und ist von dem Mädchen fasziniert. Der 54-Jährige vertraut Karen seine intimsten erotischen Wünsche an, ohne über mögliche Konsequenzen nachzudenken. Als sich die beiden schließlich Nacktbilder schicken, ist damit der Tatbestand des Besitzes von Kinderpornografie erfüllt. Aune setzt alles aufs Spiel - bis sich Karens Vater bei ihm meldet und dem Professor das Messer auf die Brust setzt.
