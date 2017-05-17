Internet der Lügen
Folge vom 17.05.2017: Ein Flirt mit Folgen
44 Min.Folge vom 17.05.2017Ab 12
Familie Long lebt in einer verschlafenen Kleinstadt in Ohio und führt ein sorgenfreies Leben. Doch Ehefrau Leslie langweilt sich. Die 37-Jährige will nicht mehr nur Hausfrau sein und sucht online nach Kontakten für eine Buch-Vermarktung. Einen besonders guten Draht hat sie zu User „Jay Jay Zero One“, der ihr seine Hilfe anbietet. Doch Jay Jay wird bald mehr als ein Business-Partner: Die beiden treffen sich und beginnen einen heißen Flirt. Als Gatte Brian dahinter kommt, verspricht Leslie, den Kontakt sofort abzubrechen. Doch kurz darauf beginnt ein Unbekannter, anonyme Drohbriefe zu schreiben, die die ganze Familie in Panik versetzen.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
