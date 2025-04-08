Zum Inhalt springenBarrierefrei
INTIMATE. Staffel 2 Folge 2 vom 08.04.2025
Folge 2: Polygamie

27 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Oskar wirft auf Charlottes Drängen seinen Bruder Emil aus der Wohnung, da er angeblich eine Gefahr für sie sei. Emil sucht vergeblich nach einer Unterkunft und verliert beim Pommesholen seine letzten 50 €, die ihm ein Mädchen vor der Nase wegschnappt - eingeschüchtert von Rapper Sido, der sich einmischt, lässt er es geschehen. Währenddessen bietet Jonas, der neue Lover von Leos Ex-Freund, Bruno einen Job bei einem HfbK-Abschlussfilm an.

