Folge 5: Back to School
30 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Bruno will beim HfbK-Dreh endlich im Rampenlicht stehen. Als er merkt, dass die Regisseurin Merlin bevorzugt, greift er zu drastischen Mitteln: Er tauscht eine Zucker- gegen eine echte Glasflasche, um mit einer intensiven Performance zu beeindrucken. Doch sein Stunt geht nach hinten los. Währenddessen landet Emil mit Leo in einem nostalgischen Strudel und bei einer Theateraufführung an ihrer alten Schule. Schnell entwickelt sich aus einer harmlosen Aktion ein wilder Streich ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH
