Staffel 2Folge 8vom 29.04.2025
Folge 8: Crime Dinner

38 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Ein Wochenende auf dem Land klingt nach Entspannung, doch das Crime Dinner im Ferienhaus wird schnell zu einem echten Psycho-Game. Während Oskar und Charlotte das perfekte Gastgeber:innen-Paar geben, spitzen sich andere Konflikte zu: Als Max und Paulus sich näher kommen, fühlt sich Isabella in ihrer Dreierkonstellation mit beiden fehl am Platz. Emil bringt Nyla mit, doch ihr wahres Alter bleibt nicht lange ein Geheimnis.

