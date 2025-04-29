INTIMATE.
Folge 7: Partyboot
29 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 16
Bruno engagiert sich für einen Theaterworkshop mit Geflüchteten und findet dabei völlig neue Seiten an sich. Indes besuchen Emil und Oskar ihre Oma im Seniorenheim - doch während Oskar als SOKO-Star gefeiert wird, fühlt sich Emil überflüssig. Nur die Seniorin Ingrid schenkt ihm Aufmerksamkeit. Parallel spielen Leo, Max und Bruno Minigolf gegen eine betuchte Blankeneser Clique und landen auf einer Bootsparty. Sie genießen den Glamour, doch dann kippt die Stimmung plötzlich.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn GmbH
