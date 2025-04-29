Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INTIMATE.

Partyboot

JoynStaffel 2Folge 7vom 29.04.2025
Partyboot

PartybootJetzt kostenlos streamen

INTIMATE.

Folge 7: Partyboot

29 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 16

Bruno engagiert sich für einen Theaterworkshop mit Geflüchteten und findet dabei völlig neue Seiten an sich. Indes besuchen Emil und Oskar ihre Oma im Seniorenheim - doch während Oskar als SOKO-Star gefeiert wird, fühlt sich Emil überflüssig. Nur die Seniorin Ingrid schenkt ihm Aufmerksamkeit. Parallel spielen Leo, Max und Bruno Minigolf gegen eine betuchte Blankeneser Clique und landen auf einer Bootsparty. Sie genießen den Glamour, doch dann kippt die Stimmung plötzlich.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

INTIMATE.
Joyn
INTIMATE.

INTIMATE.

Alle 2 Staffeln und Folgen